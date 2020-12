Ynstjoerd: ûntploffen Starship wie gjin ûngemak

Wêrom wurdt der op sa’n wize skreaun as oft der in ûngelok bard is? It fâlt my op dat hiele soad nijsmedia hjirre op in ferkearde wize artikelen oer SpaceX skriuwe. Ik folgje de bou fan Starship al mear as oardel jier en ik stean hjir sa oars yn as de artikelen werjouwe. It binne ek hieltyd deselde stikken, as oft it kopiear-en-plakwurk is. Ik fyn it echt gebrek hawwen fan sjoernalistike fakkundigens en ferdjipping. Jim soene jimme ris wat better ferdjipje moatte yn de romtefeart en SpaceX yn it bysûnder.

De koppen sizze allegear dat in raket ûntploft is en der lokkich gjin minsken yn sieten, op dizze wize litte jim sjen dat it allegear net sa bysûnder is, dat SpaceX mar in mislearring is en jim sjogge sa wier net in mearwearde en it belang yn fan dizze milestones! At jimme de júste ynformaasje of in korrekte benadering sjen litte wolle fan dizze testflecht, soe ik mar gau nei de side fan NOS gean op Twitter. Op in tweet oer dizze testflecht haw ik moai útlein hoe’t it no echt yn elkoar stekt.