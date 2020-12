Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 27 novimber oant en mei 3 desimber 2020   

Yn de ôfrûne wike kamen der yn Fryslân 703 koroanabesmettingen by, justjes mear as de 672 fan wike dêrfoar. Oer de lêste moanne besjoen, binne der yn trochsneed sa’n 95 positive testen deis. Dat is de helte minder as de moanne dêrfoar.

Noch hieltyd is sa’n fjirdepart fan de besmette minsken 60 jier of âlder. It tal besmettingen yn ferpleech- en fersoargingshuzen gie fan 47 nei 51. Dêr wiene ek 43 besmette meiwurkers.

Nei ferhâlding waarden mear tweintigers posityf test. Op basisskoallen wiene sân besmettingen. De 83 besmettingen op alle oare skoaltypen (ynklusyf studinten fan 18 jier en âlder) binne te ferlykjen mei dy fan in wike earder.

Der waarden 8780 testen ôfnommen, 800 mear as de wyk dêrfoar. Dat wie it heechste tal yn seis wike.

Sifers

Mei de 703 positive testen fan de lêste wike binne no 8978 ynwoners fan Fryslân besmet rekke. De GGD krige dizze wike 9 meldingen fan besmette minsken dy’t stoarn binne. Dat wie 13 yn de foarlêste wike. It offisjele stjertesifer ferbân hâldend mei koroana is no 138. Sân minsken waarden yn it sikehûs opnommen (wie 6).

Gemeenten

Súdwest-Fryslân hat wer fierwei de measte besmettingen. Yn fiif oare gemeenten gie it tal ek flink omheech en yn trije gemeenten sakke it aardich.

Nije besmettinge en tusken heakjes it tal fan de foarige wike:

Súdwest-Fryslân 191 (164), Ljouwert 92 (128), Noardeast-Fryslân 64 (38), De Fryske Marren 55 (40), Smellingerlân 49 (35), Opsterlân 35 (25), Waadhoeke 33 (49), Eaststellingwerf 30 (55), It Hearrenfean 29 (43), Weststellingwerf 29 (23), Achtkarspelen 28 (22), Tytsjerksteradiel 25 (23), Dantumadiel 21 (16), Harns 21 (7), It Amelân 1 (0), Skylge 0 (3), Flylân 0 (0) en Skiermûntseach 0 (0).