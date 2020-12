Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 18 oant en mei 23 desimber 2020

Dat it tal nije besmettingen mei it koroanafirus hieltyd heger is, giet troch, mar wol wat stadiger as yn de beide foarôfgeande wiken. Naam it doe mei 40% ta, yn de ôfrûne wike wie it hast 30%. No moat derby sein wurde dat dizze telling fanwege de krystdagen in dei minder beslacht as oars.

It falt op dat it tal besmettingen ûnder minsken fan 50 oant 80 jier mear oprint as by oaren. Yn de gemeente Ljouwert wiene sûnt wiken mear besmettingen as yn Súdwest-Fryslân.

Positive testútslaggen yn de lêste seis dagen

Ljouwert 284, Súdwest-Fryslân 270, Waadhoeke 145, Noardeast-Fryslân 126, De Fryske Marren 116, Smellingerlân 97, Achtkarspelen 89, Dantumadiel 78, It Hearrenfean 67, Weststellingwerf 66, Opsterlân 51, Tytsjerksteradiel 51, Eaststellingwerf 44, It Amelân 27, Harns 17, Skylge 4, Flylân 1 en Skiermûntseach 0.