Wykoersjoch koroanasifers Fryslân, 11 oant en mei 17 desimber 2020 

Ofrûne wike telde Fryslân 1378 nije koroanabesmettingen. Safolle wiene der sûnt de koroanakris noch nea. De wike dêrfoar wiene der 973 positive testen. No foar de twadde wike efterinoar in stiging fan hast 40%. Sa foar de krystdagen is dat in nuodlike saak.

By de nije besmettingen wiene 55 bern fan 4 oant 12 jier. Dat is 4% fan it totaal en dat wie noch net earder sa heech. It oandiel 12- oant 18-jierrigen sakke foar it earst: fan 18% nei 14%; lykwols noch wol hast 200 besmette pubers.

Yn de ferpleech- en fersoargingshuzen wol it noch net sakje. De lêste wiken sa’n 60 nije besmettingen. By de thússoarch gie it omheech: fan 10 nei 15.

Gemeenten

De gemeente Súdwest-Fryslân hat noch hieltyd de measte besmettingen (315 yn ien wike), Ljouwert, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel in ferdûbeling of mear. Mei 24 besmettingen (4 yn de wike dêrfoar) hie It Amelân yn persinten de grutste groei. Yn acht fan de achttjin gemeenten wie de skoare net earder sa heech as no.

Oantal nije besmettingen (tusken heakjes fan de foarige wike): Súdwest-Fryslân 315 (291), Ljouwert 229 (106), De Fryske Marren 111 (79), Noardeast-Fryslân 105 (111), Waadhoeke 95 (45), Smellingerlân 90 (65), Dantumadiel 75 (40), Achtkarspelen 62 (36), Opsterlân 62 (36), It Hearrenfean 57 (50), Tytsjerksteradiel 56 (28), Weststellingwerf 47 (32), Eaststellingwerf 36 (34), It Amelân 24 (4), Harns 10 (11), Skylge 2 (4), Flylân 1 (0) en Skiermûntseach 1 (0).

Algemien oersjoch

Mei de 1378 positive testen fan de lêste wike binne no 11.329 ynwoners fan Fryslân besmet rekke mei it firus. De GGD krige dizze wike seis meldingen fan besmette minsken dy’t stoarn binne, ferline wike fjouwer. It offisjele stjertesifer yn ferbân mei koroana stiet no op 148. Sân minsken moasten opnommen wurde, ferline wike tsien.