Wolf Hekkema wint ‘Project Rembrandt’

De winner fan Project Rembrandt is bekend. De sjuery wiisde sneintejûn yn in spannende finale de 21-jierrige studint keunstskiednis Wolf Hekkema oan as bêste amateur-keunstskilder fan Nederlân.

Wolf út Rotterdam naam it yn ’e finale op tsjin Liselotte (47) út Nieuwkoop, Alfrédo (40) út Ermelo en Jarno (20) út Huizen. As finale-opdracht mochten de finalisten de ôfrûne wiken thús oan in eigen masterwurk wurkje. Sjueryleden Pieter Roelofs en Lita Cabellut beoardielen it wurk fan Wolf as bêste. Pieter bewûndere hoe’t Wolf yn syn wurk de hiele keunstskiednis meinimt, dêr kritysk mei omgiet, en dan ek wat eigens, nijs delset.

De 21-jierrige Rotterdammer waard ynspirearre om te skilderjen troch syn beppe, dy’t him de basistechniken learde en meinaam nei ferskate kursussen. Sa waard de leafde foar de skilderkeunst berne en trije jier lyn makke er syn earste skilderij. It masterwurk ‘Hou vast’ dat Wolf foar de finale makke is in ferbylding fan hoe’t er him de ôfrûne perioade fielde. De koroanasituaasje en de spanning oer syn meidwaan oan it Projekt Rembrandt spilen dêr in wichtige rol by. “It is in wurk dat jin as sjogger út balâns bringt, it daget jin út, en freget jin hieltiid wer om werom te kommen”, sei Roelofs.

Wolfs winnende wurk is fan hjoed ôf foar elkenien fan bûtenôf te bewûnderjen efter it rút njonken de passaazje fan it Ryksmuseum. Dêrnei kinne museumbesikers it doek oant ein jannewaris fan tichtby yn de foarhal besjen.

Dat er winner fan it Project Rembrandt is, krong earst amper ta Wolf troch. “Ik wie ferlamme en koe it net leauwe. Ik hie ‘winnen’ allang loslitten.” Underwilens is it besef besakke en makket er plannen foar de takomst. Hy wol it keunstnerskip no echt kombinearje mei syn stúdzje. “Keunst meitsje jout my safolle gelok, dêr moat ik gewoan wat mei.”

Op projectrembrandt.nl is in wiidweidich fraachpetear mei winner Wolf te lêzen. Dêr stean ek de ferhalen fan de oare dielnimmers.

Wa’t takomme jier ek oan de skilderkompetysje meidwaan wol, kin him of har oanmelde fia www.projectrembrandt.nl.

Project Rembrandt wurdt foar de NTR produsearre troch Helder TV. It programma is mei mooglik makke troch ING.