Wedstryd: wa hat de raarste krystfersiering?

De kommende dagen of wiken sille in protte minsken de âlde krystfersiering wer fan ‘e souder helje. In protte minsken hawwe yn ‘e rin fan harren libben in protte guod sammele dat net altiten besjen lije kin: âld, stikken, âldfrinzich, kitsjerich of gewoan net om oan te sjen.

De Friisk Foriining skriuwt in wedstryd út: wa hat de aldermâlste krystfersiering? Foto’s kinne opstjoerd wurde nei info@friiske.de. Dat kin oant 7 desimber. Dan besjocht de sjuery de foto’s en wurdt de winner buorkundich makke. Dy kriget as priis in tradisjonele Noard-Fryske krystbeam. Dy sjocht der hiel oars út as de krystbeammen dy’t yn Nederlân yn ‘e keamer steane: it is gjin echte beam, mar in elegant houten bouseltsje, dêr’t persoanlike (faak selsmakke) aardichheidsjes, fruit en snobbersguod yn hingje. Sjoch it printsje hjirnjonken.

De mâlste krystfersiering wurdt boppedat ophongen yn it Friisk Hüs yn Bräist, in gebou dêr’t ferskate Noard-Fryske organisaasjes yn sitte, sadat de warbere meiwurkers der in skoft tsjinoan sjen moatte.

Wolle jo witte hoe’t jo sels sa’n Noard-Fryske krystbeam meitsje moatte? Hjir wurdt it útlein (yn it Noard-Frysk):

https://friiske.de/2020/11/23/hue-baig-ik-me-man-aeine-kaenkenbuum/