Webstee Ryksoerheid jout falske ynformaasje oer mûlkapkeferplichting

It is net sa maklik om betroubere ynformaasje te finen oer de mûlkapkeferplichting dy’t sûnt 1 desimber yn Nederlân jildt. De wetlike ferplichting is te finen yn twa dokuminten, mar wa’t Google brûkt om ynformaasje te finen, komt as earste op websteeën fan de Ryksoerheid. Dêr stiet ynkorrekte ynformaasje op.

Sa meldt dit webstee fan de Ryksoerheid it folgjende: “Een mondkapje moet uw neus, mond en kin bedekken.” Dat is lykwols net wier. De wetlike regeling hat it nearne oer it kin. Dêr stiet allinnich yn dat in mondkapje definiearre wurdt as: “voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan”. De tafoeging op it webstee dat it mûlkapke ek it kin bedekke moat, is in optinksel fan in amtner dat gjin wetlike basis hat.

Der stiet op it webstee ek: “Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten.” Dat komt ek net út de wetlike regeling. Der stiet allinnich wat in mûlkapke is, net hoe’t it droegen wurde moat.

Fierder stiet op it webstee: “Op plekken waar een mondkapje verplicht is mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm.” Yn de taljochting by de wetlike regeling stiet: “Een faceshield of spatscherm valt niet binnen de definitie van het begrip mondkapje, omdat de mond en neus niet volledig bedekt zijn.” Dat is lykwols net út de regeling sels op te meitsjen. It is ek stridich mei de taljochting by de taljochting by de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, dêr’t ek yn stiet dat bedekken net definiearre wurdt, mar dat in feilichheidsmasker foar it laskjen in útsûndering foarmet op it ferbod, omdat dat foar in feilichheidsdoel brûkt wurdt. As sa’n trochsichtich masker dat mei in hollebân foar it gesicht hinget yn de iene wet as gezichtsbedekkend beskôge wurdt, kin it net yn de oare wet as net-bedekkend beskôge wurde, alhiel net as it ferkocht wurdt as beskermjend tsjin firussen.

De relevante regelings binne hjir te finen:

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 (ynklusyf taljochting)

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Taljochting by de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

It webstee mei de falske ynformaasje