Wat binne dy “verdachte activiteiten” fan Willem Schoorstra?

Willem Schoorstra, skriuwer fan Fryske boeken, kollumnist by Omrop Fryslân en neffens Sirkwy teamlieder by de Dokkumer Flaggesintrale, liket in braaf man. Hy hat in skoft besocht om de Fryske nasjonaliteit yn syn paspoart te krijen. En hy hat in boek skreaun oer Grutte Pier, dy’t sûnt juster omstriden is. En in boek oer in ynsestueuze broer-susterrelaasje. Mar om dat no “verdachte activiteiten” te neamen, dat giet nei alle gedachten wat fier.

Dochs is Schoorstra troch Facebook it gebrûk fan syn akkount ûntsein, sa skriuwt er. Wilens kin er wer by syn ‘muorre’, mar hy mocht der in dei lang gjin gebrûk fan meitsje. Fanwegen “verdachte activiteiten”, skriuwt er.

Facebook blokkearret wol faker minsken. It brûken fan in foto fan in frouljusboarst of fan Swarte Pyt kin jo al yn de problemen bringe.