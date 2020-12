Waarpraatsje: Woansdei rein

DE JOUWER – It wie tiisdei, op sa út en troch in hiel lyts bytsje storein nei, foar it grutste part fan ‘e dei drûch. Woansdei reint it wer.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der in pear opklearringen en op guon plakken kin damp ûntstean. Letter yn ‘e nacht rekket de loft wer berûn. By in swakke easte- oant súdeastewyn leit de temperatuer om de 3 graden hinne.

Woansdei wurdt it in skiere dei mei reinwetter. De wyn giet nei it easten oant noardeasten en is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 9 graden.

Tongersdei bliuwt it ek net drûch mar it wurdt wol in stik kâlder.

De kâns op in wite kryst in 3 prosint.

Jan Brinksma