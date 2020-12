Waarpraatsje: Woansdei drûch

DE JOUWER – Der foel tiisdei in skoft (sto)rein, mar letter op ‘e middel wiene der ek noch in pear opklearringen. Woansdei bliuwt it drûch.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der flinke opklearringen en it is dizenich mei ek noch kâns op damp. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it 4 graden.

Woansdei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. De wyn giet nei it súdeasten en is matich. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Fan tongersdei ôf is it in bytsje ritich mar wol (tige) myld.

Jan Brinksma