Waarpraatsje: Tongersdei rein

DE JOUWER – It wie in tige skiere en kâlde woansdei, mei sa út en troch in hiel lyts bytsje storein. Tongersdei sil it wat mear reine.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en kin it wat (sto)reine. Op guon plakken is it earst ek wat dizenich. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tongersdei is it skier mei sa út en troch wat (sto)rein. De sudewyn is matich, mar yn ‘e middei boazet de wyn by de kust lâns en boppe de Iselmar wat oan. It wurdt 5 graden.

Freed bliuwt it ek net drûch.