Waarpraatsje: Tiisdei werhelling fan moandei

DE JOUWER – It wie in ritige moandei, mar yn ‘e rin fan ‘e dei waard it stadichoan wat better. It waar foar tiisdei liket op dat fan moandei.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en letter yn ‘e nacht set it op in reinen. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it 7 graden.

Tiisdei reint it earst noch, mar letter op ‘e dei wurdt it drûch en wy sjogge de sinne, nei alle gedachten, ek noch wol efkes. De swakke oant matige wyn komt út it suden, mar letter yn ‘e middei út it súdwesten. Mei 10 graden is it myld.

Woansdei bliuwt it drûch.

Jan Brinksma