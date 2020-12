Waarpraatsje: Tiisdei in stik better

DE JOUWER – It wie in ferreinde moandei, mar it waaide wol in stik minder hurd as ferwachte waard. It waar foar tiisdei sjocht der in hiel stik better út.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der flinke opklearringen en der is kâns op damp. De wyn komt út it easten oant súdeasten. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Moandei kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne, nei alle gedachten, ek noch wol. De swakke wyn komt út it easten oant noardeasten. It wurdt in graad as 4, mar op plakken dêr’t it lang dampich bliuwt, is it wat kâlder.

Woansdei wurdt wer in (tige) skiere dei mar it bliuwt wol drûch.

Jan Brinksma