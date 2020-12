Waarpraatsje: Suterich wykein

DE JOUWER – It is skier en it bliuwt skier. Yn it wykein hâld it waar net oer, mar it wurdt wol wat mylder.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft berûn en falt der sa út en troch wat (sto)rein. Op in soad plakken is it ek dizenich. De wyn is swak oant matich en komt út it súdeasten. It wurdt in graad as 3.

Sneon is it skier en dizenich mei op guon plakken wat (sto)rein. De wyn komt út it súdeasten en is swak oant matich. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn nei it súdwesten. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Snein is it wer ferfeelsum waar. By in swakke oant matige súdwestewyn bliuwt it net hielendal drûch, mar in ferreinde dei sil it grif net wurde. It skiere waar hâldt dus oan, mar it is snein mei 7 graden wol wat mylder.

Takomme wike wurdt it hiel myld. Ek de nachten binne folle minder kâld.

Jan Brinksma