Waarpraatsje: Stadichoan mylder

DE JOUWER – Noch efkes en wy sitte wer yn ‘e tsjustere dagen foar de Kryst, mar it wie tongersdei ek alwer in skiere dei. Freed is it noch kâld mei kâns op wat reinwetter.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed binne der, nei alle gedachten, flinke opklearringen, mar letter rekket de loft wer berûn. De wyn komt út it súdeasten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Freed is de loft berûn en letter sil it wat reine. De súdeastewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich en it wurdt mei in graad as 3 in kâlde dei.

Yn it wykein wurdt it mylder, mar it bliuwt wat ritich en wy sille de sinne net in soad sjen.

Jan Brinksma