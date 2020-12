Waarpraatsje: Skiere en kâlde woansdei

DE JOUWER – It wie tiisdei in mylde winterdei, mar woansdei is it in hiel stik kâlder.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en it kin dizenich en dampich wurde. Op guon plakken falt ek wat storein. De noardeastewyn wurdt swak en de temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Woansdei is it skier en dizenich mei kâns op damp. Der kin ek wer wat storein falle. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. It wurdt mar in graad as 4.

Tongersdei en freed binne ek skier en wiet.

Jan Brinksma