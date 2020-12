Waarpraatsje: Rûge en wiete snein

DE JOUWER – Nei in kreaze Earste Krystdei mei wat koarte buien en in rûzige en skiere Twadde Krystdei krije wy in snein mei in soad wyn en wetter. Wetterskip Fryslân hat sels maatregels nommen om oerlêst foar te kommen.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein is de loft berûn en soe it sa út en troch (wat) reine kinne. De súdwestewyn boazet flink oan en wurdt krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich, miskien wol stoarm. Der is boppedat oeral kâns op swiere oant tige swiere wynpûsten. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Snein is de loft berûn en kin it flink reine. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is krêftich oant hurd, by de kust lâns stoarmich. Snein oerdei is der ek oeral wer kâns op swiere oant tige swiere wynpûsten. Letter yn ‘e middei jout de wyn him del. It wurdt in graad as 6.

Takomme wike bliuwt it ritich en fris. Wy sille de sinne net in soad sjen.

Jan Brinksma