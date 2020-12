Waarpraatsje: Ritich en stadichoan kâlder

DE JOUWER – Nei in kreas wykein krije wy no in pear ritige dagen mei rein. It wurdt letter yn ‘e wike ek kâlder.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei binne der flinke opklearringen, mar by de kust lâns soe in bui falle kinne. Letter yn ‘e nacht komt der hege bewolking. De wyn giet nei it suden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 4 graden.

Moandei rekket de loft berûn en set it letter op in reinen. De sude- oant súdeastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Yn ‘e rin fan ‘e middei giet de wyn nei it súdwesten en boazet noch wat oan. It kin op in soad plakken wol 10 graden wurde.

It bliuwt oant freed ta ritich en wiet. Op beide krystdagen is it, sa goed as, drûch, mar it wurdt wol kâlder.

De kâns op in wite kryst is 10 prosint.

Jan Brinksma