Waarpraatsje: Rêstige jierwiksel

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze âldjiersdei krije wy, wat it waar oanbelanget, in hiel rêstige jierwiksel. Der is wol kâns op damp en wat froast.

Aldjiersjûn en yn ‘e nacht nei Nijjiersdei binne der flinke opklearringen mei kâns op damp. By de kust lâns soe noch in buike falle kinne. By in swakke westewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Nijjiersdei kin it earst noch dampich wêze. Letter falle der in pear buien, mar de sinne sil him sa út en troch ek wol efkes sjen litte. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Yn it wykein bliuwt it, sa goed as, drûch.

Warskôging:

Aldjiersjûn en yn ‘e nacht nei Nijjiersdei ta kin damp ûntstean en op guon plakken soe it wat glêd wurde kinne.

In noflike jierwiksel!

Jan Brinksma