Waarpraatsje: Rêstich wykein

DE JOUWER – Op in wat wiet begjin nei waard it noch in hiel aardige freed. Yn it wykein hawwe wy rêstich en, sa goed as, drûch waar.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon binne der flinke opklearringen mei kâns op damp. Letter yn ‘e nacht rekket de loft berûn. De wyn komt út it súdeasten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Sneon is de loft earst berûn mei in (lytse) kâns op wat rein. Letter wikselje bewolking en wat sinne inoar ôf. De matige wyn giet fan it súdeasten nei it suden oant súdwesten. Yn ‘e rin fan ‘e dei jout de wyn him wat del en wurdt wer súdeast. It wurdt net folle waarmer as 5 graden.

Snein is it, nei alle gedachten, skier mar wol drûch. By in swakke eastewyn wurdt it in graad as 4.

Takomme wike bliuwt it oan de kâlde kant. Op moandei reint it in skoft, de oare dagen bliuwt it drûch mar it is wol skier.

Jan Brinksma