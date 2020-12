Waarpraatsje: Oan de kâlde kant

DE JOUWER – It wie tiisdei folle wieter as ferwachte. Op de measte plakken hat it hast de hiele dei reind. Woansdei en tongersdei bliuwt it ek net drûch.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en op guon plakken kin in bui falle. De matige wyn komt mear de provinsje yn út it súdwesten en by de kust lâns út it westen oant noardwesten. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Woansdei is de loft berûn en der kinne in pear buien falle, miskien wol mei heil en in slach tonger. Wy sille de sinne hast net sjen, mar in pear opklearringen binne net hielendal útsletten. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 5 graden.

Tongersdei feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma