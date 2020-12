Waarpraatsje: Noch in pear dagen wat ritich

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze moandei krije wy noch in pear wat ritige dagen, mar in tige wiete boel wurdt it perfoarst net.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en op guon plakken soe it in bytsje reine kinne. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer om de 2 graden hinne.

Tiisdei is it skier en kin it earst ek noch wat reine. Wat wiete snie is ek net hielendal útsletten. Der kinne letter boppedat wat buien falle. De wyn komt út it súdwesten en is matich. It wurdt in graad as 5.

Woansdei en tongersdei is it ek skier en hielendal drûch bliuwt it noch net.

Jan Brinksma