Waarpraatsje: Myld

DE JOUWER – Nei in suterige sneon hiene wy noch in hiel aardige snein mei ek noch wat sinne. Moandei is it myld en ritich.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei rekket de loft berûn en it kin sa út en troch wat (sto)reine. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad as 6.

Moandei is it earst skier en it kin noch wat reine. Letter op ‘e dei binne der ek in pear opklearringen. De sudewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Mei 10 graden is it myld foar de tiid fan it jier.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it (tige) myld.

Jan Brinksma