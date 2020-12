Waarpraatsje: Minne moandei

DE JOUWER – Nei in hiel rêstich mar kâld wykein krije wy in strieminne moandei mei rein en in soad wyn.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en reint it. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it 4 graden.

Moandei is de loft berûn en sil it in hiel skoft reine. Yn ‘e rin fan ‘e dei wurdt it drûch. De wyn giet nei it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Yn ‘e middei stiet der yn it Waadgebiet noch wat mear wyn en dêr is ek kâns op flinke wynpûsten. It wurdt in graad as 6.

It waar foar tiisdei sjocht der wer in hiel stik better út.

Jan Brinksma