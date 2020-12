Waarpraatsje: Kreaze freed

DE JOUWER – Wy sitte yn in (tige) mylde rite en dat bliuwt foarearst ek sa. It waar foar freed sjocht der goed út.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De wyn giet fan it súdwesten nei it suden en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Freed skynt de sinne, nei alle gedachten, geregeld, mar der is sa út en troch ek bewolking en it bliuwt sa goed as drûch. De sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

Yn it wykein is it myld mar oan de skiere kant. Der kin op beide dagen ek wat rein falle.

Jan Brinksma