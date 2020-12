Waarpraatsje: Kâlder

DE JOUWER – It wie in strieminne en tsjustere tongersdei mei hast de hiele dei rein. It waar foar freed sjocht der sa min net út. It wurdt wol kâlder.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en it kin noch (in hiel skoft) reine. De wyn giet nei it noarden oant noardwesten en wurdt matich oant frij lrêftich, by de kust lâns krêftich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Freed binne der in pear opklearringen, mar der kin ek in bui falle. Yn ‘e jûn falle der wat mear buien, miskien wol mei hagel. De noardwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich en miskien sels wol efkes hurd. Mei 7 graden is it in stik minder myld.

Op beide krystdagen falt it mei de delslach wol mei.

De kâns op in wite kryst is 2 prosint.

Jan Brinksma