Waarpraatsje: It bliuwt rêstich

DE JOUWER – It wie woansdei in tige skiere en kâlde winterdei. Waar dat hiel goed by desimber past. Tongersdei wurdt it wer wat ljochter.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft, nei alle gedachten berûn, mar in inkelde opklearring is net hielendal útsletten. De wyn komt út it suden oant súdeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Tongersdei is de loft berûn, mar letter op ‘e dei is de sinne sa út en troch miskien ek efkes te sjen. By in swakke oant matige súdeastewyn is it 4 graden.

Fan freed ôf wurdt it wat ritiger en stadichoan ek mylder.

Jan Brinksma