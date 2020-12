Waarpraatsje: Hjerstich

DE JOUWER – It wie moandeitemoarn noch drûch, mar yn ‘e middei reinde it in hiel skoft. It bliuwt foarearst ritich en myld.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en kin it noch lang (sto)reine. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich. Letter yn ‘e nacht giet de wyn nei it westen en jout him wat del. Mei 9 graden is it in tige mylde nacht.

Tiisdei is de loft ek berûn, mar it sil, nei alle gedachten, yn Fryslân it grutste part fan ‘e dei drûch wêze. De swakke wyn komt út it westen, mar letter út ferskate rjochtingen. Mei 9 graden is it noch hieltyd myld foar de tiid fan it jier.

Woansdei wurdt in wiete en hiel mylde dei.

De kâns op in wite kryst is 5 prosint.

Jan Brinksma