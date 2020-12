Waarpraatsje: Griene kryst

DE JOUWER – Nei in tige wiet skoft mei in hiel soad reinwetter sjocht it waar der mei de kryst efkes wat better út. In wite kryst wurdt it net, mar wat heil of in flok wiete snie is net hielendal útsletten.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed (Earste Krystdei) binne der flinke opklearringen, mar der kin ek noch in bui falle. De noardwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 1 en 4 graden.

Op Earste Krystdei wikselje opklearringen en in pear buien, miskien wol mei heil, inoar ôf. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 5 graden. Yn ‘e nacht fan Earste op Twadde Krystdei kin it op guon plakken in graadsje frieze.

Twadde Krystdei sjogge wy de sinne net in soad en by in frij krêftige oant krêftige súdwestewyn bliuwt it net hielendal drûch. It wurdt in graad as 7.

It waar foar snein sjocht der striemin út. It sil flink reine en der stiet in soad wyn.

Wy winskje jo hiel noflike krystdagen!

Jan Brinksma