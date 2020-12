Waarpraatsje: Frisse âldjiersdei

DE JOUWER – It wie op wat buien en buikes nei yn Fryslân noch wol in kreaze winterdei. It waar foar de lêste dei fan dit jier sjocht der ek net sa hiel min út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft foar it grutste part berûn en der kinne in pear buien falle. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it 2 graden.

Op âldjiersdei is de loft berûn en op guon plakken soe noch in bui falle kinne. In glimp fan de sinne is ek net hielendal útsletten. De wyn komt út it suden en is swak oant matich. It wurdt in graad as 3

De jierwiksel sil, nei alle gedachten, drûch wêze mar der is wol kâns op damp.

Jan Brinksma