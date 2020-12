Waarpraatsje: Freed wat better

DE JOUWER – It wie in hiel suterige tongersdei, mar it waar foar freed sjocht der wat better út.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en reint it sa út en troch. De súdeastewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt in graad as 4.

Freed is de loft earst noch berûn, mar letter sil de sinne him grif ek noch (wat) sjen litte. De wyn komt út it suden oant súdeasten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Yn ‘e rin fan ‘e dei jout de wyn him wat del. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Yn it wykein bliuwt it hast drûch.