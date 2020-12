Untbosking Braziliaanske Amazône op heechste nivo sûnt 2008

De ûntbosking yn it Braziliaanske Amazônegebiet is tanommen ta it heechste nivo yn tolve jier. Goed 11.000 kante kilometer fan it reinwâld is ferlern gien tusken augustus 2019 en july fan dit jier, docht bliken út sifers fan it Braziliaanske romte-agintskip INPE. Dat is 9,5 persint mear neffens ferline jier.

Brazilië hat just yn ’e wet fêstlizze litten dat de ûntbosking fan 2020 ôf jierliks net heger as 3900 kante kilometer wêze mei, folle minder as it oerflak dat no metten is. Yn ’e wet binne gjin konsekwinsjes ferbûn oan it missen fan dy doelstelling, mar hy kin wol brûkt wurde yn rjochtsaken fan miljeu-organisaasjes tsjin it regear.

Undersikers en miljeu-aktivisten sizze dat it tempo fan de ûntbosking tanommen is sûnt jannewaris ferline jier, doe’t Bolsonaro presidint waard. Hy hat ûnder mear oproppen ta eksploitaasje fan it reinwâld, dêr’t sa’n trije miljoen biste- en plantesoarten libje. Fierder is ûnder Bolsonaro besunige op de tsjinsten dy’t optrede kinne tsjin oertrêdings fan de miljeuwetten.

Ferline jier wiene der grutskalige boskbrannen yn ’e Amazône. Europeeske lieders, lykas de Frânske presidint Macron, hiene fûle krityk op it regear Bolsonaro, dat net genôch dwaan soe om de bosk te beskermjen. Oankommend presidint Biden hat sein dat de Feriene Steaten mooglik druk útoefenje sille op Brazilë om bettere natuerbeskerming ôf te twingjen.