Twalûk oer de wrâldbeker fan Ajax yn 1995

Goed 25 jier lyn is it, 28 novimber 1995. Ajax wit himsels ta de bêste fan de wrâld te skoppen. Yn Tokyo ferslacht it suksesalvetal fan Louis van Gaal it Braziliaanske Grêmio.

Noch gjin wike earder hat it tiim in galafoarstelling jûn yn Madrid yn ’e pûlfaze fan de Champions League (0-2), mei in steande ovaasje fan it Madrileenske publyk as ultime wurdearring. Yn Tokyo, tsjin it stûfe Grêmio, giet it gâns dreger. Nei in 0-0 einstân moatte strafskoppen de beslissing bringe. It is oanfierder Danny Blind dy’t de beslissende strafskop tsjin de touwen sjit.

Andere Tijden Sport giet 25 jier yn ’e tiid tebek en rekonstruearret it grutste sukses fan Ajax sûnt de gouden santiger jierren. Te sjen op sneon 2 om 22.45 oere en snein 3 jannewaris om 22.20 oere op NPO 1.

Andere Tijden Sport is it sportskiednisprogramma fan NOS en NTR, presintearre troch Tom Egbers.