Miljoenen foar ferduorsumjen fan iepenbiere gebouwen

Eigeners fan skoalgebouwen, musea en doarpshuzen kinne fan maitiid 2021 ôf by harren provinsje terjochte foar help by it duorsum meitsjen fan harren gebouwen. It Ryk jout de provinsjes allegearre hast twa miljoen euro om dêr fêstgoedeigeners by te stypjen.

Lytsere gemeenten, skoalbestjoeren yn it primêr- en fuortset ûnderwiis, soarchoanbieders mei in lyts tal fêstigingen, sportbedriuwen, kulturele ynstellingen en doarps- en buerthuzen hawwe faak gjin tiid, kennis en minsken foar it duorsum meitsjen fan harren gebouwen. Dêrom hat it Ryk dêr 24 miljoen euro beskikber foar steld. Provinsjes fiere it op harren eigen wize út.

Fan maitiid 2021 ôf kinne fêstgoedeigeners gebrûk meitsje fan advys en stipe op mjitte. Begelieders yn duorsumens advisearje harren bygelyks yn de kar fan tûke maatregels en hoe’t dy finansiere wurde kinne. Se helpe ek by it sykjen nei de krekte partijen foar de útfiering. De kosten foar de realisaasje binne foar eigen rekken.

Yn Fryslân kinne eigeners dy’t dêr no al belangstelling foar hawwe, kontakt opnimme mei Gert-Jan Bouma fia it Klantekontaktsintrum fan de provinsje: 058-292 59 25.