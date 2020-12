Test: kinne jo yn it Frysk oer taal prate?

Wol it wat wurde mei de emansipaasje fan it Frysk, dan moat dy taal ek de fiertaal op skoalle wurde. Ien fan ‘e meast foar hân lizzende ûnderwerpen om yn it Frysk te praten, is dan fansels taal. Mar kinne jo eins wol yn it Frysk oer taal prate?

Hjirûnder steane allegear wurden dy’t skoaljeugd fanneden is om oer taal te praten. Kenne jo se allegear? As jo tsien of mear witte, binne jo aardich ûnderweis. Binne it minder, dan wie it faaks de baas en krij it wurdboek der efkes by.