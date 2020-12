Teake van der Meer ferstoarn

It iere begjin

It begûn by toanielferiening Excelsior yn Kollumersweach. Mei oare leden fan de feriening rjochte er Selskip Fryslân op. Sjongend en spyljend giene se fan brulloft nei brulloft. Teake wie dan drummer en seremoanjemaster. De groep feroare gauris fan gearstalling en dan heakken der mear ôf as dat der by kamen. Dat gie troch oant Teake van der Meer noch as iennichste oerbleau, wylst der noch in stik as tsien optredens yn de boeken stiene. It stie oan Teake om dy ôf te sizzen.

“De earste dy’t ik belle, antwurde: ‘dan komst mar allinne’.” Dat wie it begjin fan syn solokarriêre. Lytse Teake luts folle sealen en brocht lp’s út. Hy hie der syn bestean fan meitsje kinnen, mar dat die er net.

Oerdei wie er boufakker. Hy hâlde fan dat fak en it hie ek te krijen mei hoe’t er nei syn artystelibben seach. “Dan hie it in ‘moatten’ west, no mocht ik. As it moatten west hie, wie it net goed kaam.”

In echte folkskomyk

Teake van der Meer hat tsientallen jierren suksesfol west mei gûcheler Minze Dyksma. Letter kaam Griet Wiersma dêr ek by. Mei har trijen hawwe se ferskate foarstellingen op de planken brocht. Yn 2016 is Van der Meer mei dy gearwurking opholden, mar hy gie noch wol troch as solo-artyst.

De kabaretier wie in echte folkskomyk. Hy wist mei syn sketches in byld op te roppen dêr’t Friezen har yn werkenne koene. Hy makke gjin politike statements en joech gjin synyske maatskippijkrityk. “Jûn gjin ynhâld bêste minsken”, sa begûn er gauris. Hy soe ek nea minsken ûnderút helje op it poadium. “Ik hâld it graach ienfâldich en fierder: net spotte en net kwetse.”

Lytse Teake koe it publyk oan it laitsjen krije mei typysk Fryske humor en foaral ek mei syn typkes: Janne Matsje, Hendrikje van Lammerts Durkje, Jan Tubo en Appie mei Bello. It binne in pear nammen fan de typkes dy’t geregeld foarbykamen as Van der Meer op de planken stie.

Rêstich man

Op it poadium koe Van der Meer him de mûle wol roere. Thús wie dat oars. Dêr wie er hiel rêstich en stil. “Swiertillend”, sei er der sels oer. En: “Ik bin in opsletten mantsje en prakkesearje in protte. Op it poadium bin ik in hiel oar minske.” Dochs hearden beide kanten by him. “Ik bin altyd mysels. Thús en ek op de planken. It is omklaaie en klear. Ik bin Teake.”

Teake van der Meer wie troud en heit fan twa bern.

Boarne: Omrop Fryslân