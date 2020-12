Subsydzje foar goede ideeën

Friezen mei in goed idee om de leefberens yn harren doarp, stêd of op harren eilân te ferbetterjen, kinne fan 11 jannewaris oant en mei 4 febrewaris 2021 wer subsydzje oanfreegje út it Iepen Mienskipsfûns. Der is € 1.300.000,– beskikber foar hiel Fryslân.

Fan ûnderen op

Ynwenners meitsje sels út wat wichtich is foar de leefberens yn harren gebiet en se sette sels de projekten op. Inisjatyfnimmers krije yn ferbân mei koroana langer tiid om harren projekt te realisearjen. Se kinne ynspiraasje opdwaan troch te sjen op “Projekten yn byld” op de webside fan de provinsje. Advyskommisjes mei belutsen ynwenners fan de regio’s beoardielje de projektoanfragen op ûnder mear draachflak en duorsumens.

Inisjatyfnimmers kinne foar it dielen fan har ideeën, it opstellen fan in projektplan en help by de subsydzje-oanfraach by Streekwurk en Doarpswurk terjochte. Yn de regio’s Noardeast en Noardwest kin ek subsydzje út de Europeeske LEADER-regeling oanfrege wurde. Betingst is dat it projekt bydraacht oan it ferbetterjen fan de leefberens yn wyk, doarp of stêd. Sjoch foar mear ynformaasje op www.streekwurk.frl of www.doarpswurk.frl.