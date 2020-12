Stimme foar moaiste hjerstfoto

Juster is de top 10 bekend makke fan de hjerstfoto’s dy’t ynstjoerd binne yn it ramt fan de lêste edysje fan de fotowedstriid Kiek’es! Mei dy wedstriid betocht It Fryske Gea yn fjouwer omlopen syn njoggentichjierrich bestean. Hokker foto’s nominearre binne is útmakke troch de faksjuery.

It is no oan it publyk om te stimmen en sa de winner oan te wizen. Dat kin oant 20 desimber op www.itfryskegea.nl/stemmen. Op 21 desimber wurde de priiswinners bekend makke. De prizen binne in wykein yn de natuer, in dei nei It Amelân of in sylekskurzje op de Iselmar.

Mei-inoar hawwe 1.452 minsken harren moaiste foto ynstjoerd. Foar It Fryske Gea is dat in grut sukses. In soad minsken hawwe fan de rike natuer yn Fryslân geniete en dat mei de kamera fêstlein. De natuerorganisaasje koe goed fernimme dat benammen yn koroanatiid de natuer lûkt. Wat allegear mei de kamera fêstlein is, sil fan 21 desimber ôf te sjen wêze op www.itfryskegea.nl/kiek-es.