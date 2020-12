Stasjonsgebou Feanwâlden wurdt ‘unyk lunsjkafee’

Fan takomme jier maaie ôf stiet de namme ‘De Ferbining’ op ’e gevel fan it stasjonsgebou yn Feanwâlden. De Ferbining en de Nederlânske Spoarwegen (NS) ferbouwe it gebou ta in lunsjkafee. De yt- en drinkgelegenheid sil draaiende holden wurde troch minsken mei in (lichte) ferstanlike beheining. Hja wurde begelaat troch û.o. inisjatyfnimmers Martina Tolsma en Gooitzen Hager.

“Wy wolle in wurkplak biede oan 30 à 40 minsken mei in ferstanlike beheining. Njonken dat der yn ’e hoareka wurke wurde kin, komt der in eigen grientetún, in oangrinzjend park dat ûnderholden wurde moat en wurde der fyts- en kuierarranzjeminten oanbean. It gebou moat fansels skjinholden wurde en in praatsje meitsje mei de gasten is ek eat fan aldendei”, fertelt Gooitzen Hager.

De meiwurkers leare sels om de regy te nimmen. “Wy rjochtsje ús op jongfolwoeksenen mei in (licht) ferstanlike beheining. Sy binne puer, trou, entûsjast en grutsk op harren wurk. Mei de juste begelieding en struktuer kinne se in protte wurksumheden leare. Hja krije mear selsbetrouwen, sosjale kontakten, nimme de regy yn hannen en krije it gefoel derby te hearren. It bieden fan sinfol wurk jout meiwurkers in doel en dêrmei in gefoel fan eigenwearde”, follet Martina Tolsma oan.

Om it projekt te realisearjen is Stichting De Ferbining finansjeel ôfhinklik fan bydragen út subsydzjes, fûnsen, sponsoring en aktiviteiten. It spoarbedriuw sil it gebou, út 1973, de kommende tiid opkreazje en ferduorsumje.

Kânsen yn Kearnen

De gemeente Dantumadiel is bliid mei de nije ynfolling fan it gebou. Wethâlder Kees Wielstra: “It nije stasjonsplein fan Feanwâlden moat in plak wêze dêr’t it feilich en gesellich is, dêr’t it libbet. Stiennen en beton losse dat net op. Minsken wol. De seinen steane no op grien om de siel op it stasjon werom te bringen. Ik gun Feanwâlden, de reizgers en inisjatyfnimmers Gooitzen en Martina en harren takomstige meiwurkers dat it in grut sukses wurdt.”

It lunsjkafee giet yn maaie 2021 iepen. Dan binne it transfearium en it park ek (hast) klear, dêr’t troch Kânsen yn Kearnen op it stuit oan wurke wurdt.

