Solo-útstalling Afra Eisma yn Frysk Museum

Afra Eisma (1993) skept yntime wrâlden dy’t optille fan kleur en enerzjy. Har wurk bestiet út tufte tapiten, keramyk, tekeningen, skilderijen en tekstyl dy’t liede ta strieljende taktile ynstallaasjes dêr’t ferbining en generositeit sintraal yn steane. Fan 27 maart 2021 ôf presintearret it Frysk Museum syn earste museale solo-útstalling.

Foar dizze eksposysje tsjoent Eisma de sealen om ta ymmersive ynstallaasjes. Yn elke romte leit se de klam op ien emoasje dy’t se ferbynt mei de mage, it hert en de mûle. Gidsen, soms yn ’e foarm fan bisten, liede de besiker fan de iene romte nei de oare. De ynstallaasjes binne in kombinaasje fan libben en keunst; hja ferweeft libbensûnderfiningen letterlik yn har wurk. Mei de útstalling reflektearret se op har eigen kwetsberheid.

Jong talint

Afra Eisma is in jong talint dat koartlyn selektearre is foar de Unfair. Hja studearre byldzjende keunst oan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (De Haach) en Central Saint Martin’s (Londen). Hja wennet en wurket yn De Haach en waard yn 2018 nominearre foar de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Hja is ek nominearre foar de Piket Kunstprijs. Hja eksposearre earder yn û.m. Vleeshal Middelburg, 1646 (De Haach), Stroom De Haach en Art Rotterdam.