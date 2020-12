Soad leden Europeesk Parlemint wolle lytse talen wol stypje

In protte fraksjes yn it Europeesk Parlemint wolle wol mear foar minderheidstalen dwaan. De ideeën dy’t út namme fan mear as in miljoen Europeanen ûnder de namme Minority SafePack oan ‘e europarlemintariërs presintearre binne, krije in protte stipe. Dat skriuwt Omrop Fryslân.

VVD’er Malik Azmani fan it Hearrenfean sei sels Frysk yn it Frysk ‘Tige tank!’ yn it Europeesk Parlemint, nei’t er ferteld hie hoe wichtich oft it foar him wie op mei sawol Nederlânsk as Frysk op te groeien. It Belgryske kristen-demokratyske europarlemintslid Pascal Arimont sei dat er as Dútsktalige Belch gjin websiden fan Dútske omroppen sjen kin, mei’t nasjonale steaten har grinzen ek op ynternet slute, op kosten fan harren minderheden.

Dochs wie der net allinne stipe. De Dútser Gunnar Beck, fan de ekstreem-rjochtse AfD, sei dat de mearderheid fersûpe koe yn in mar fan minderheden as dy tefolle stipe krigen. En de konservative Letske Dace Melbarde wiisde derop dat de Baltyske steaten krekt it Russyske jok ôfskodde hawwe en der no gjin ferlet fan hawwe om de Russysktaligen yn harren lân as minderheid te beskermjen.