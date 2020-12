Smellingerlân dochs net ûnder previntyf tafersjoch

De gemeente Smellingerlân hat it driigjend previntyf tafersjoch troch de Provinsje witten foar te kommen troch dochs noch in slutende begrutting yn te tsjinjen. Koartlyn bliek dat de kosten foar grien ûnderhâld yn Smellingerlân minder hurd omheech geane as ferwachte waard. Dêrtroch koe de gemeente de kosten foar it grien ûnderhâld € 100.000 leger begrutsje en sa it begruttingstekoart fan € 85.000 dekke. De provinsje giet akkoart mei de oanpassingen. Dat betsjut dat de Provinsje yn 2021 it normale, repressyf, finansjeel tafersjoch fiere sil.

Deputearre Sander de Rouwe: “Foar in gemeente fan dizze grutte wie it tekoart yn de begrutting relatyf lyts. Smellingerlân hat dêrom de romte krige om de begrutting 2021 oan te passen. No’t de gemeente dat sels dien hat, hoege wy gjin previntyf tafersjoch te hâlden.”

De Provinsje folget Smellingerlân takomme jier wol yntinsyf, benammen op it stik fan de kearntakediskusje, dy’t de gemeente opnij oankundige hat. De Rouwe achtet dy diskusje, binnen it beskikbere finansjele ramt, fan grut belang foar de takomst fan de gemeente.