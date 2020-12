Slimme yntimidaasje yn Grins: “Fuck alle Friezen” (bywurke)

It wie net in noflike ferrassing foar de leden fan Bernlef, de Fryske studinteferiening yn Grins. Hja fernamen fan ‘e moarn ta harren skrik dat de foargevel en de foardoar fan harren pân oan ‘e Tuinstraat besmodzge wie mei graffity. Njonken grutte, ûnsjogge, kleurige letters FCG (ôfkoarting fan de namme fan de lokale balskoppersklup) stie der ‘Fuck alle Friezen’ en ‘Fuck jullie’.

Bernlef-foarsitter Lucas van der Veer hat it oer ‘puer fandalisme’. It bestjoer fan ‘e studinteferiening hat it fermoeden dat de yntimidearjende aksje in reaksje is op it spyljen fan it Frysk folksliet op it kariljon fan ‘e Martinytoer yn Grins. Bernlef hie goed treddel tûzen euro ynsammele om dat dwaan te litten. It jild wurdt bestege oan iten foar de pleatslike earmen.

Bernlef hat oanjefte dien by de plysje.

UPDATE 17:07 oere:

It slagge de Fryske studinten net om it gebou sels te himmeljen. Dêr is spesjaal guod foar nedich. De gemeente hat lykwols holpen en de graffity is fierhinne fuort. Wol is it hout troch it skjin spuitsjen skansearre rekke en moat it op ‘e nij ferve wurde.