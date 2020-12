Simone Djurrema: Tsjustere dagen

Kollum

As de minsken it oer Sweden hawwe, binne der noch hieltyd in protte dy’t oan in soad snie, kjeld en tsjustere winters tinke. Spitigernôch hawwe se dit jier wol in bytsje gelyk, behalven oer de snie, want dy hawwe we hjir (noch) net.

Ik fernim it al, der sit, krekt as in moanne ferlyn, wer net in hiel blide kollum yn my. Dat komt grif in bytsje troch de tsjustere dagen, mar ek troch de koroana. Meastal lit ik my net al te gek meitsje. Wy binne ommers sa befoarrjochte dat we bûtenút wenje, dat we hawwe der folle minder lêst fan. Boppedat wenje we yn Sweden, hast it iennichste lân dat net yn in lockdown sit! Dochs wurd ik der sêd fan dat alles, oeral, oer koroana giet. Yn ’e winkels, op it wurk, op Facebook. Wy meie ek hieltyd minder. Ik sjoch soms echte panyk by minsken yn ’e eagen en yn harren hâlden en dragen. Dan brekt my it hert.

Want fansels wol ik dat we om de minsken yn ’e risikogroep tinke. Mar der moat ek nei oare dingen sjoen wurde. Yn it grypseizoen fan 2017/2018 wie der yn 18 wiken in oerstjerte berekkene fan 9.444! Net in protte dy’t it dêroer hiene… Der binne fan ôfrûne maart oant no 10.246 minsken oan koroana stoarn. In folle langere perioade en der wurde folle mear minsken test as doe mei dy gryp fan in pear jier lyn. De sifers en statistiken wurde sa trochinoar hinne smiten en op safolle ferskillende manieren presinteare dat we troch de beammen de bosk net mear sjogge. Moatte we ek nei oare gefolgen sjen? Minsken dy’t net nei de dokter doare en dêrom wat amputearre hawwe moatte, of slimmer, deagean wylst se it oerlibje kinnen hiene. Wat docht de lockdown mei de wjerstân? Wa moat aanst alles opbringe as de wurkleasheid heech is en de skulden enoarm? Wa wurde troch dy ellinde depressyf of dogge harsels tekoart?

Dat wie noch mear panyk… Ik hoopje dat jimme it my ferjaan kinne. Myn fraach is úteinlik: wage de foardielen fan in lockdown op tsjin de neidielen? Dy fraach hearre we net sa faak yn ’e media.

Underwilens giet it libben hjir wol wat troch. Ik studearje wer Sweedsk om it nivo wat heger te krijen. Lêsten moast ik as opdracht in kollum skriuwe. Dat gie bêst! It is hiel maklik om wurk te finen, mar minder maklik om wurk te finen dat ik sa graach dwaan mei dat ik it oant myn pensjoen dwaan wol. Hielendal no yn de krisis. Myn Nederlânske cv is hjir net sa maklik om te setten. Miskien moat ik noch fierder leare. Leaver net, mar je moatte wat, no?

It waar is op it stuit meastal skier en it reint in protte. Dat binne we hjir net wend. De hiele tún soppet deroer. Der is werklik neat oan. It betsjut dat it al hiel betiid tsjuster wurdt. Ik tink om trije oere al dat ik mei it iten oan ’e gong moat en om fjouwer oere is it al tsjuster en mien ik dat ik al hast op bêd kin!

Ik wurkje reedlik faak. Lêsten sei ik om in pear minuten foar fjouweren: “Sil ik my mar fêst omklaaie?”, want ik woe op ’e oere nei hûs ta. Doe seach ik dat it noch mar fjouwer oere wie en ik moast oant fiif oere ta wurkje. Wy hawwe bêst lake! It wie al sa tsjuster dat ik miende dat it al in oere letter wie! Mar wy dogge wol aardige dingen yn it tsjuster. Hindrik en ik hawwe fan ’e wike bygelyks wol fyftich kroketten makke. Ried ris watfoar fleis we dêryn hawwe! (sjoch myn kollum: https://www.itnijs.frl/2020/09/simone-djurrema-de-friezer-fol-mei-delikatessen/)

Wy meitsje plannen foar in aparte koroanafeilige wc/dûs, dy’t minsken privee hiere kinne as se hjir mei in camper of caravan komme. Wy rekkenje út wat in tinyhouse kostje moat en hoe’t we dat bouwe en ynrjochtsje soene. Ik skriuw oan myn boek.

Oars hiene we noch wol wat sinneskyn oerdeis, en dat makket in protte goed, mar oant no hawwe we dat noch net folle hân. Om’t it allegearre sa skier is, haw iksels mar snie yn ’e finsterbanken lein, dan moat it sa earst mar. Neffens de berjochten krije we wat froast mei de kryst. Hooplik krije we dan ek noch wat snie en sinne, al is it mar in pear wike. Dan sjocht alles der oars út! En ik wol fansels dizze winter noch wol in kear mei de auto yn ’e snie fêstsitte!

Simone Djurrema-van der Wal út Garyp wennet sûnt 2015 mei har man en bern yn Mellerud yn Sweden.