Serge Hollander nije direkteur fan Neushoorn

Stichting Popkultuer Neushoorn yn Ljouwert hat mei yngong fan 1 jannewaris in nije direkteur. Serge Hollander is (kultureel) ûndernimmer en hat dêrneist in eigen advysburo. Hy is ûnder mear bekend as inisjatyfnimmer fan de suksesfolle street art organisaasje Writer’s Block. Hollander folget de op 1 novimber l.l. opholden direkteur Yvonne Bleize op.

“Dit is in dream dy’t útkomt”, seit Serge Hollander, dy’t yn Ljouwert hikke en tein is. “Neushoorn is in bysûnder plak dêr’t popkultuer, ûnderwiis en kultuerproduksjes byinoar komme en hat alles yn him om in noch wichtiger rol yn de popkultuer fan Nederlân te spyljen. Ik beskôgje Neushoorn op dit stuit as in Sleeping Giant mei de nedige útdagingen, mar mei in waarm hert en motorblok dy’t klear steane om te rocken. Yn in hûs fol entûsjaste meiwurkers en frijwilligers, fêstige op in prachtich plak yn de hieltyd grutsker wurdende haadstêd fan Fryslân.”

Hollander wol aktyf wurkje oan de relaasjes mei partners en nije partners sykje en fine. “Wy sette de doarren iepen en geane de wylde wide wrâld yn. Mei-inoar wolle we fierder bouwe oan in poadium dêr’t de gastfrijheid noch op in âlderwetsk nivo leit, dêr’t men efkes fuortdreame kin, dêr’t men jin fernuveret, lilk makket, bliid is of gûlt en jin foaral ek ferbûn fielt en mei oare minsken yn ’e kunde komt. Krekt no, yn dizze tiid, is sa’n plak hurd nedich!”

It bestjoer fan Neushoorn sjocht yn de nije direkteur in goede ferbiner, dy’t kultureel ûndernimmerskip meinimt. “Hy hat in frisse, kreative blik op de ynhâldlike programmearring en alle gearwurkingsmooglikheden. Hollander is it boechbyld dat Neushoorn nedich hat foar in deeglik mearjierreperspektyf. De trochûntwikkeling fan it sintrum foar popkultuer is by him yn goede hannen.”

Hollander begjint op 1 jannewaris oansteande as direkteur. Hy is no noch riedslid yn Ljouwert, mar dat jout er foar dy tiid op.