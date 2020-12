Rutte fannijs ûndúdlik oer ferplichte karakter nije koroanamaatregels

Om foar te kommen dat it koroanafirus fierder wreidet, hat it regear moandei besletten dat in soad winkels ynearsten ticht moatte. Dat hat premier Mark Rutte yn in telefyzjeboadskip buorkundich makke. Lykas earder makke er dêrby net goed dúdlik hokker “maatregels” wetlike ferboaden binne en hokker net.

Reizgjen nei it bûtenlân bliuwt tastien en der komt ek gjin maksimum oan it tal gasten dat minsken binnen de grinzen fan ‘e wet thús oer de flier hawwe meie. Rutte joech wol in “dringend advies” om net mear as twa gasten deis te ûntfangen, mar heakke dêroan ta: “We maken wel een uitzondering voor Kerst. Op 24, 25 en 26 december blijft drie het maximum.” Dat heart as in ferplichting en de media hawwe Rutte syn útspraken dan ek ferskillend ynterpretearre: it AD skriuwt dat it kabinet “aanraadt” om sa min mooglik gasten te ûntfangen, wylst de NOS skriuwt: “Op 24, 25 en 26 december mag het aantal bezoekers van 2 naar 3 per dag”. De Ljouwerter Krante fette Rutte syn advys ek as in ferplichting op en skriuwt: “Mensen moeten thuis afzien van bezoek , waar dat kan. Het maximum wordt twee personen , binnen en buiten, kinderen onder de 13 jaar uitgezonderd. Behalve met kerst : alleen op 24, 25 en 26 december is het aantal van drie toegestaan.” En Omrop Fryslân skriuwt ûnder de kop ‘Dit mei noch wol’: “Op 24, 25 en 26 desimber meie je thús trije minsken fan 13 jier of âlder ûntfange”.

Earder sei Rutte ek al in pear kear dat der in maksimum wie oan it tal gasten dat minsken thús oer de flier hawwe mochten, wylst dat net wier wie. Dêr krige er doe kommentaar op fan juristen, wêrûnder de Grinzer rjochtswittenskipper Jan Brouwer.

Kappers, skouboargen, bioskopen, sportskoallen, swimbaden en skoallen moatte ticht. Itenswinkels meie wol iepen bliuwe. Dat jildt ek foar de praktyk fan fysioterapeuten, toskedokters en oare medyske beroppen. Jongelju meie noch wol binnendoar sporte, minsken fan achttjin jier en âlder net mear. Bûtendoar sporte bliuwt wol tastien. Tsjerken meie iepen bliuwe, boumerken net. Winkels mei wol in ôfheltsjinst ynstelle.

Wat reizen nei it bûtenlân oanbelanget, riedt Rutte ek oan om se te beheinen ta wat needsaaklik is.

Oer it ynstellen fan in jûnsklok op Aldjiersjûn hat de premier it net hân.