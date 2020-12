Provinsje ynventarisearret animo opkeapregeling stikstof

Fryslân ynventarisearret de animo yn de provinsje foar de spesifike opkeapregeling fan it Ryk. De regeling biedt boeren, dy’t tichteby Natura-2000 gebieten sitte, in ekstra mooglikheid om mei harren bedriuw op te hâlden. Oankeap is op basis fan frijwillichheid. In wichtige betingst om diel te nimmen is dat de boer net op in oar plak opnij begjint. De provinsje freget boeren dy’t belangstelling hawwe om harren ynteresse by de provinsje kenber te meitsjen.

It giet om in earste ynventarisaasje. It kenber meitsjen fan belangstelling kin troch de oankeapkalkulator op aankoopcalculator.aerius.nl yn te foljen en de útslach dêrfan fóár 17 jannewaris mei de provinsje te dielen troch dy nei stikstof@fryslan.frl te mailen. Op basis fan de belangstelling dy’t foar de regeling toand is en it effekt fan mooglike oankeapen op Natura-2000 gebieten, beslute Deputearre Steaten ein jannewaris oft de provinsje oan de opkeapregeling fan it Ryk meidocht. En dus, oft it mooglik is in tal boerebedriuwen oan te keapjen mei it troch it Ryk beskikber stelde budzjet. As de provinsje beslút oan de regeling diel te nimmen, dan wurdt mei belangstellenden kontakt opnommen oer it ferfolchproses.

Webinar oer opkeapregeling

De provinsje organisearret op 16 en op 17 desimber in ynformearjend webinar oer de spesifike opkeapregeling. De regeling en it proses fan beslútfoarming yn de provinsje Fryslân wurde taljochte. It is mooglik anonym mei te dwaan. Sjoch foar mear ynformaasje op www.fryslan.frl/stikstof.

Natuerferbettering

It Ryk hat lanlik 350 miljoen euro beskikber steld foar de spesifike oankeapregeling. As provinsjes yn guon gebieten mei doel boerebedriuwen oankeapje, sakket yn dy gebieten de stikstofdeposysje. Dat is goed foar de natuer.

Yn 2021 stelt it Ryk noch in (frijwillige) ophâldregeling beskikber: de lanlike Beëindigingsregeling veehouderijen. Dêr kinne melkfee-, barge- en plomfeehâlders harren meidertiid sels foar opjaan.

Fryske oanpak

Fryslân wurket oan in stikstofoanpak yn ’e mande mei Fryske sektorpartijen út de lânbou, natuer, bou, mobiliteit, yndustry en mei-oerheden. De Fryske stikstofoanpak is in op it gebiet rjochte oanpak. Maatregels moatte liede ta ferbettering fan de Fryske natuer en strukturele ferleging fan de stikstofdelslach. Tagelyk moat it nije ekonomyske en maatskiplike aktiviteiten mooglik meitsje.