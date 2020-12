Prototype Starship SpaceX eksplodearret by lâning

In prototype fan de Starship-raket fan romtefeartbedriuw SpaceX is by de lâning eksplodearre. Dat barde koart nei in testlansearring by it Amerikaanske plak Boca Chica, yn ’e steat Teksas.

De raket wie in prototype dat troch Elon Musks bedriuw ûntwikkele is om minsken en fracht yn takomstige misjes nei Mars en nei de moanne te ferfieren. Nettsjinsteande de eksploazje sprekt SpaceX fan in slagge test.

De ûnbemanne raket eksplodearre doe’t er in lâningsplatfoarm rekke nei in kontrolearre delgong. De bedoeling fan de testflecht wie om in hichte fan sa’n 12,3 kilometer te berikken, foar it earst oandreaun troch trije fan de nije troch SpaceX ûntwikkele Raptor-motoaren. De beëage hichte waard neffens de berjochten berikt.

Musk skriuw fuort nei it ynsidint op Twitter dat de druk yn ’e tank fan de brânjekop fan de raket leech wie by it delgean en dat de raket dêrtroch in hurde lâning makke. Musk heakke dêroan ta dat SpaceX by de test alle data sammele hat dy’t it nedich hat. Hy wie dan ek tige optimistysk oer in missy nei Mars.