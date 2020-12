Prinsessehôf presintearret útstalling Koen Theys

Fan 13 febrewaris 2021 oant en mei 30 maaie 2021 presintearret it nasjonaal Keramykmuseum Prinsessehôf yn Ljouwert de útstalling EKWC@Prinsessehôf: Koen Theys. De útstalling lit in goed folde skatkiste, in searje multykulturele maskers en in mysterieus relikwy sjen. Koen Theys (Brussel, 1963) leveret mei syn wurk kommentaar op maatskiplike konstruksjes lykas kultuer, keunst en wolfeart. Theys realisearre de útstalde wurken yn it Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) yn Oisterwijk.

Oermjittich en barok; de wurken fan Koen Theys binne opfallende, kleurrike ferskiningen. Mar efter dy fasade sit in skerpe, krityske ûndertoan ferburgen. Mei it wurk The Mining of the Natural Resources II lit Theys in skatkiste fol goudstikken, diamanten en juwielen sjen. It is in oerdiedich tafriel, hielendal makke fan klaai, letterlik it ‘slijk der aarde’. It wurk lit op dy manier in grut kontrast tusken de rykdom dy’t it útbyldet en de ierdske materialen dêr’t it fan makke is sjen.

De trettjin útwrydske maskers fan Not One of Us binne basearre op ferskate kultueren. Ien fan de gesichten hinget apart, as út de groep ferstjitten. Mar wêrom? It wurk is in refleksje op groepsfoarming. Op hoe’t we ús identiteit ôfspegelje oan de massa en hoe’t dat ús gedrach beynfloedet.

It lytse wurk Abstraction docht tinken oan spirituele bylden, lykas de Kaäba yn Mekka of it wurk Zwarte Vierkant fan Malevitsj. Dochs liket it as belibje wjirmen dy spiritualiteit. Theys liet him ynspirearje troch de tradysje fan it oanbidden fan hillichdommen en relikwyen yn ferskillende kultueren.

Koen Theys

Koen Theys folge de oplieding byldhouwen oan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten fan Gent en de filmoplieding yn Sint-Lucas Brussel. Wurk fan Theys is ûnder mear opnommen yn de kolleksjes fan it MoMA (New York), S.M.A.K. (Gent) en Centre Pompidou (Parys).

www.princessehof.nl