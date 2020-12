Priis foar satirysk programma ‘Klikbeet’

It satiryske programma Klikbeet hat de Sulveren YouTube Playbutton krige fanwegen it feit dat YouTube oer de grins fan hûnderttûzen abonnees gie. It is nei Het Klokhuis it twadde NTR-programma dat dy mylpeal berikt. Yn ’e moanne lûkt it kanaal gemiddeld 7 miljoen sjoggers en it hiele kanaal hat ûnderwylst mear as 55 miljoen sjoggers.

Produsint fan Klikbeet is Tin Can. It programma wurdt makke troch komedianten Stefan Pop, Tex de Wit, Alex Ploeg, Eva Crutzen en Kees van Amstel. Hja wurde dêrby stipe troch kollega-komedianten. Yn treffende sketskes litte se sjen dat se boppe-op it nijs sitte, al jouwe se dêr in hiel eigen draai oan.

Stefan Pop fan Klikbeet: “It is geweldich dat wy no neist in sketsprogramma ek beynfloeders binne. Nea tocht dat ús dat oerkomme soe, mar wa’t op ’e hichte bliuwe fan wat online populêr is, kin net mear om Klikbeet hinne. Ik moat no ophingje, want ik sil mei YouTuber Kalvijn tsjille yn in gouden Lamborghini.”

Luc Willems, ynhâldik strateech NTR: “It is foar ús eins gjin ferrassing dat Klikbeet it online sa goed docht. De sketskes liene har dêr hiel goed foar. Klikbeet is in moai foarbyld fan hoe’t in telefyzjeprogramma troch in sterk online kanaal in noch grutter publyk fine kin, in publyk dat miskien noch amper lineêre telefyzje sjocht.”

It YouTubekanaal fan Klikbeet is hjir te finen.

Klikbeet is op dit stuit ek op telefyzje te sjen mei in nije rige ôfleveringen, alle sneinen om 22.30 oere op NPO 3.